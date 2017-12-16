Разгромная речь депутата ПСРМ в парламенте. “Девиз правительства: нет денег – умирай!” (ВИДЕО)

Депутат Партии социалистов Владимир Односталко подверг резкой критике бюджеты социального и медицинского страхования, которые приняты вчера, 15 декабря, в окончательном чтении в парламенте страны.

Законопроекты народный избранник назвал очередным приговором населению Молдовы. Он отметил, что их них следует, что приоритетами правительства являются возврат денег их кредиторам, а также возврат украденных миллиардов, в то время как социальный блок финансируется по остаточному принципу.

Депутат подчеркнул, что правительству выгоднее подлечивать граждан, чем предупреждать заболевания, и отметил, что многие районные больницы страны находятся в очень тяжелом материально-техническом состоянии.

– Правительство взвалило финансирование системы здравоохранения на граждан, при этим государственные программы поддержки и развития здравоохранения не развиты. В этом вопросе девиз правительства: нет денег – умирай! – заявил депутат.

Что касается бюджета НКСС, Односталко назвал его “стерильным”.

– Вы пишете о том, что рост в 10,3% и инфляция в 4,4%. При этом отчет об исполнении бюджета за за 9 месяцев говорит о 119% исполнения, инфляция в 2017 – плюс минус 6%. То есть реальное увеличение – 13% в этом году. Вопрос – вы что, в следующем году будете работать хуже? Или опять во второй половине 2018 придете в парламент с уточнением увеличения бюджета и хвастовством, что это ваша «заслуга». Это жульничество, – отметил социалист.

Раскритиковал народный избранник и заявление о том, что расходы населения растут, отметив, что никто не говорит о массовом выезде молдаван на работу заграницу, которые и переводят родственникам средства на жизнь.

– В прошлом году при обсуждении бюджета на 2017 год мы говорили о том, что ежедневный исход граждан из страны – на уровне 106 человек. За год ничего не изменилось, исход нам том же уровне. По-прежнему большую часть своих доходов население тратит на продукты питания. Проект закона о фондах социального страхования не предусматривает увеличение выплат по опеке и попечительству, в то время как количество детей, нуждающихся в этой услуге, постоянно растет. В 2016 году в стране было 4500 детей без родительского ухода, что на 6,6% больше чем в предыдущем году. На 800 лей не прокормить ребенка, – отметил депутат.

Не предусмотрены в бюджете и 60 млн леев для развития услуг семейного типа для 1700 детей, и 5 млн леев для финансовой поддержки семей с детьми. Также, по словам Односталко, не решена проблема с отсутствием специалистов по работе с детьми, находящимися в ситуации риска.

– Для пенсионеров прожиточный минимум составляет 1697 леев, а на 1 июля 2017 года средняя пенсия составила 1484 лея. У нас по-прежнему 90% пенсионеров живут на средства ниже прожиточного минимума. Премьер обещал в конце прошлого года увеличение пенсий для пенсионеров 2001-2008 гг на 40%, но в реальности мы имеем 9,5%. Это просто вранье. С одной стороны происходит индексация, но параллельно правительство говорит о том, что пенсионеры стали получать достаточно, чтобы им не платить материальную помощь в 100-150 леев. Таких пенсионеров порядка 37000. На пенсионеров же, вышедших на пенсию до 1999 года, министерство внимания не обращает вообще, а их порядка 70000 тысяч. Работающие пенсионеры, которые вышли на пенсию до 1 января 2017 года и которые платят взносы в НКСС, не имеют право на перерасчет пенсии, а люди, вышедшие с 1 января 2017 года, имеют такое право. Это же дискриминация, – заявил Односталко.