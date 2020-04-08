Разделённая ответственность

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Правительство говорит о возвращении налогов представителям бизнеса, которые приостановили свою деятельность во время введения чрезвычайного положения. О каких конкретно налогах идёт речь? Можно их сразу не перечислять или предусматривается возврат только после оплаты этих налогов? Какая помощь будет оказана людям, которые в период ЧП остались без работы? В. Брынзяну, Калараш

– Предприятиям, которые вынуждены были остановить свою деятельность по решению Комиссии по чрезвычайным ситуациям, но продолжают поддерживать своих работников, полностью будет возвращён налог с оплаты труда – так называемый социальный налог. Это порядка 40 – 45% от фонда заработной платы, – пояснил депутат парламента РМ от ПСРМ Владимир Головатюк. – Но важно, чтобы экономический агент заплатил налог, который потом будет возвращён. Для предприятий, которые были вынуждены остановить свою деятельность полностью либо частично без решения КЧС, этот налог будет сокращён на 60 %. Таким образом государство делит финансовую ответственность с бизнесом.

Депутат уточнил, что некоторые граждане лишились работы в результате так называемой технической безработицы. Они становятся на учёт в органы по трудоустройству и будут получать ежемесячное пособие в размере 60 – 80 % от официальной средней заработной платы за последние 12 месяцев при условии, что работали на предприятии не меньше девяти месяцев. Если человек проработал менее девяти месяцев или официально нигде не работал и у него были какие-то проблемы с пособием по безработице, он будет получать пособие в размере 2775 леев.