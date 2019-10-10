Разборки в стиле 90-ых: три таксиста заблокировали дорогу рейсовому микроавтобусу, “укравшему” их пассажиров (ВИДЕО)

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Инцидент произошёл на трассе Кишинёв-Чимишлия. Три водителя такси намеренно перегородили дорогу и не дали проехать микроавтобусу рейса Кишинёв-Михайловка. Таксисты хотели разобраться с водителем микроавтобуса и его пассажиром, который вызвал такси, но в итоге решил воспользоваться услугами маршрутчика.

Судя по видео, снятому одним из пассажиров и опубликованному в социальной сети, три таксиста перегородили дорогу и не дали проехать микроавтобусу. Таким образом они создали аварийную ситуацию на трассе. Кроме этого, на видео видно, что пассажиры начали паниковать и просили водителя остановиться, чтобы выйти.

Как сообщила пресс-секретарь Инспектората полиции Яловен Сильвия Ветку, один из пассажиров микроавтобуса позвонил в службу 112 и сообщил о конфликте между таксистами и водителем автобуса. Позже правоохранители установили, что до этого в столичном секторе Центр между таксистом и водителем микроавтобуса произошёл конфликт, в ходе которого маршрутчик применил физическую силу в отношении таксиста. Желая отомстить, таксист позвал на помощь своих коллег. В итоге они догнали микроавтобус и перегородили ему дорогу.

Данный дорожный инцидент был задокументирован. Виновным грозит штраф в размере до 4 000 леев с начислением 6 штрафных пунктов. Конфликт, произошедший до этого в столице, правоохранители также рассмотрят.