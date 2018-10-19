Разборки в бельцком общежитии: неизвестный напал с ножом на девушку и парня

Карабинерам удалось задержать самого нападающего и троих его сообщников, которые поджидали товарища у общежития.

Как сообщает пресс-служба Департамента войск карабинеров, инцидент произошёл в ночь на 19 октября, приблизительно в 01.30, в общежитии Государственного университета «Алеку Руссо» в Бельцах. Два карабинера, следивших за общественным порядком, услышали звук бьющегося стекла со стороны общежития. Зайдя в помещение, карабинеры увидели мужчину, который избивал другого молодого человека и угрожал ножом женщине, а трое других мужчин поджидали приятеля на территории университета. Нападавший и его сообщники увидели карабинеров и попытались сбежать, перепрыгнув через забор.

Карабинеры быстро отреагировали и побежали догонять нарушителей, вызвав при этом Службу 112. В скором времени беглецы были задержаны и сопровождены в Инспекторат полиции Бельц. Среди задержанных – один гражданин Румынии.

Обстоятельства происшествия выясняются.