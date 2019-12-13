Разборки у столичного заведения завершились дракой и угоном автомобиля: задержаны двое подозреваемых (ВИДЕО)

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Следователи Инспектората полиции сектора Буюканы задержали двоих молодых людей 18 и 19 лет, жителей Яловен, по подозрению в разбойном нападении. Примечательно, что ранее задержанные привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

По данным пресс-службы столичной полиции, инцидент произошёл 27 ноября на улице Каля Ешилор. На место происшествия прибыла оперативная группа. Правоохранители установили, что потерпевшие находились в местном заведении, а когда вышли на улицу, к ним подошли трое молодых людей. Между ними возник конфликт, который перерос в драку. Подозреваемые избили молодых людей, украли их телефоны „Samsung Note 4”, „Samsung Galaxy” и угнали автомобиль марки „Hyundai Getz”. Ущерб составляет 67 450 леев.

В результате следственных мероприятий злоумышленники были идентифицированы и задержаны. В ходе допроса они признали свою вину и сказали, что в тот момент находились в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль они сразу продали в Яловенах за 500 евро.

Молодые люди были помещены в изолятор на 72 часа. По факту разбоя возбуждено уголовное дело. Виновным грозит тюремное заключение на срок от 6 до 7 лет. Правоохранители предпринимают необходимые меры, направленные на задержание третьего подозреваемого.