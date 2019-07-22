Разборки “по-взрослому”: житель Дрокии избил 9-летнего “обидчика” сына (ВИДЕО)

0

В селе Никорены Дрокиевского района мужчина избил 9-летнего мальчика. Пострадавшего доставили в больницу с сотрясением мозга и множественными травмами.

Инцидент произошёл 20 июля, когда ребёнок с приятелем пошли на местный стадион играть в футбол. Мальчик неудачно ударил по мячу и попал в другого ребёнка, который, в свою очередь, пожаловался отцу, пишет canal3.md.

Мужчина решил вопрос кулаками: мальчик вернулся домой со следами ударов на лице. Бабушка пострадавшего позвонила в полицию, а затем вызвала скорую, пишет источник.

Ребёнка доставили в Дрокиевскую районную больницу с телесными повреждениями и симптомами сотрясения мозга. Результаты обследования подтвердили первоначальный диагноз.

Бабушка пострадавшего подала жалобу в правоохранительные органы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.