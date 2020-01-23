Разборки на кулаках: конфликт односельчан привёл одного из них в больницу

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17 января в Днестровскую городскую больницу обратился 50-летний житель села Незавертайловка. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга. Пострадавшего госпитализировали в отделение хирургии, а о случившемся сообщили в милицию.

Стало известно, что 15 января сельчанин возвращался домой поздней ночью. На одной из улиц он встретил 27-летнего односельчанина. Между ними завязалась словесная перепалка, после чего младший нанёс несколько ударов руками и ногами старшему. Мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения, пишет mvdpmr.org.

По факту ночного конфликта проводится разбирательство. Обстоятельства инцидента выясняются.