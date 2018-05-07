Разбой на улицах Приднестровья: двое мужчин отобрали велосипед у подростка

В Приднестровье значительно возросло количество краж велосипедов. Так, за последние два дня милиции удалось вернуть двум владельцам их украденные двухколёсные транспортные средства.

Как сообщает пресс-служба МВД Приднестровья, сотрудники милиции задержали по горячим следам двух разбойников, ограбивших 13-летнего школьника. Согласно материалам дела, двое подозреваемых отобрали у несовершеннолетнего велосипед “Азимут” в районе дома №1 на улице Мичурина, после чего скрылись в неизвестном направлении.

Злоумышленниками оказались жители Бендер 25 и 27 лет, один из которых был неоднократно судим. Грабители уже сознались в содеянном, а велосипед был возвращён законному владельцу. По данному факту проводится разбирательство, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Второй инцидент произошёл во дворе средней школы № 4 на ул. Ленина, где пропал оставленный 12-летним школьником велосипед “Азимут”. Свой транспорт ученик оставил в специально оборудованном месте. Обнаружив пропажу по окончании занятий, он сообщил о случившемся маме, в после чего она обратилась в милицию.

В результате проведённых мероприятий органы правопорядка идентифицировали воришек. Ими оказались два 13-летних подростка. Украденный велосипед был найден в доме одного из них. По факту кражи ведётся разбирательство. Родители юных правонарушителей будут привлечены к ответственности. Злоумышленников поставили на учёт в Инспекцию по делам несовершеннолетних. С ними проводят профилактическую работу.