Разбитое авто “выдало” водителя, который попытался скрыть ДТП (ФОТО)

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В милицию Бендер поступило сообщение: на одной из улиц стоит разбитое такси Dacia. Автомобиль врезался в ограждение для мусорных контейнеров.

Владелец машины пояснил, что был всё время дома, об инциденте ничего не знает. Однако случайные очевидцы происшествия успели сфотографировать водителя в момент, когда он выходил из салона после столкновения.

В милиции, пишет mvdpmr.org, 44-летний мужчина признался в совершении ДТП. По факту случившегося проводится проверка.

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