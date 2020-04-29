Разбили витрину и украли сигареты. Злоумышленникам грозит тюремный срок

Разбили витрину и украли сигареты. Злоумышленникам грозит тюремный срок

Неизвестные разбили витрину продуктового магазина в Рыбнице. Об этом в милицию сообщил очевидец.

Злоумышленников – подростков 15 и 17 лет и молодого 20-летнего человека – задержали на месте преступления. Подростки состоят на учёте в инспекции по делам несовершеннолетних. Из рюкзака одного из подозреваемых изъяли 22 пачки сигарет.

По факту кражи, пишет mvdpmr.org, было возбуждено уголовное дело. Подозреваемые могут быть наказаны лишением свободы сроком до пяти лет.

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