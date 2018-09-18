Разбили окно, избили хозяина дома и оскорбили его сожительницу: трое дебоширов задержаны в Приднестровье

Разбили окно, избили хозяина дома и оскорбили его сожительницу: трое дебоширов задержаны в Приднестровье

Троих жителей села Протягайловка в возрасте от 17 до 20 лет, двое из которых ранее были судимы, подозревают в совершении преступления, предусмотренного ст. 211 УК ПМР «Хулиганство».

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, нетрезвые злоумышленники пришли выяснять отношения к общему знакомому около двух часов ночи. В дом «неприятеля» они вошли через незапертую дверь, спровоцировали скандал. В гневе дебоширы избили 46-летнего мужчину, оскорбили его сожительницу. Разбив окно, удалились.

Потерпевшие обратились в милицию. По горячим следам хулиганов задержали сотрудники патрульно-постовой службы.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемые задержаны.

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