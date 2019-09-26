Разбил стекло и украл сумку с деньгами: автовора-рецидивиста задержали на Рышкановке (ВИДЕО)

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23-летний житель коммуны Гратиешты был задержан полицией сектора Рышкановка по подозрению в краже из автомобиля.

Согласно информации, собранной в ходе расследования, злоумышленник разбил лобовое стекло автомобиля Skoda, припаркованного на улице А. Дога, после чего украл с переднего сиденья сумку с документами, ключами и деньгами. Причинённый ущерб оценивается в 9 000 леев.

Подозреваемого ранее судили за аналогичные преступления. По факту кражи было возбуждено уголовное дело, предусматривающее наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.