Разбил окно и скрылся: иностранец незаконно покинул территорию столичного аэропорта

Разбил окно и скрылся: иностранец незаконно покинул территорию столичного аэропорта

По данным Пограничной полиции, сегодня утром гражданин Таджикистана разбил окно в одной из зон  столичного аэропорта и незаконно покинул здание через территорию, контролируемую оператором «Avia Invest». Мужчина скрылся в неизвестном направлении.

Следует отметить, что данному гражданину не был разрешён въезд в Молдову на том основании, что ранее мужчина превысил срок пребывания на территории республики.

По данному факту было инициировано внутреннее расследование. Обстоятельства инцидента выясняются.

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