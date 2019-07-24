Разбил окно и скрылся: иностранец незаконно покинул территорию столичного аэропорта

0

По данным Пограничной полиции, сегодня утром гражданин Таджикистана разбил окно в одной из зон столичного аэропорта и незаконно покинул здание через территорию, контролируемую оператором «Avia Invest». Мужчина скрылся в неизвестном направлении.

Следует отметить, что данному гражданину не был разрешён въезд в Молдову на том основании, что ранее мужчина превысил срок пребывания на территории республики.

По данному факту было инициировано внутреннее расследование. Обстоятельства инцидента выясняются.