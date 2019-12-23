“Разберемся с ними, никуда не денутся”: президент разложил “по полочкам” ситуацию с Международным аэропортом Кишинева (ВИДЕО)

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У нового собственника компании “Avia-Invest”, российского бизнесмена Андрея Гончаренко – большие проблемы с Россией. Он даже подавал документы на получение молдавского гражданства при власти ДПМ, однако не успел, так как руководство страны сменилось. Об этом в рамках специального выпуска на телеканале “НТВ Молдова” заявил президент Игорь Додон. Глава государства разложил “по полочкам”, как обстоит ситуация с Международным аэропортом Кишинева на сегодня, что ей предшествовало, и что будет дальше.

История вопроса

Игорь Додон подчеркнул: Международный аэропорт Кишинева был и остается собственностью государства. В 2013 году правительство Юрия Лянкэ сдало его в концессию, то есть, во временное пользование частному инвестору. Сама процедура, отмечает президент, была с нарушениями законодательства.

– И тогда мы били в колокола, когда я был депутатом в оппозиции. Мы говорили, что это незаконно, когда я стал президентом, когда поменяли правительство, когда Плахотнюк убежал из страны, – добавил президент.

Игорь Додон напомнил, что частная компания, которой и был сдан в концессию аэропорт, взяла на себя некие обязательства по инвестициям, но речь не шла о том, что государство даст этой фирме право взимать с каждого пассажира по 9 евро. Таким образом, вопросы есть не только к процедуре сдачи в концессию, но и к тому, на каких условиях аэропорт был отдан во временное пользование.

– И третий момент: даже те условия, которые они на себя взяли, они не выполняют. С учетом всего был запущен процесс по аннулированию договора и возвращению аэропорта в исключительное пользование государства, – рассказал Додон.

Как возник Ротшильд и почему он вдруг решил отказаться от кишиневского аэропорта

Что произошло дальше? – продолжает президент. – Понимая, что идут судебные иски, они перекинули право на пользование сначала на Ротшильда. Он, перед тем, как сделать этот шаг, встречался с Санду и Брынзаном, я получил об этом информацию от СИБ. И почему-то после встречи с Санду Ротшильд сказал, что это согласовано с правительством. Теперь Ротшильд понял, что Санду ушла, а новое правительство будет возвращать старый и открывать еще один аэропорт. А “смысл” всего проекта, задуманного еще при правительстве Лянкэ, – в монополии, в том, что гражданам Молдовы некуда деться, либо садитесь на машину и поезжайте в Одессу или в Яссы, и оттуда вылетайте – там намного дешевле. И когда они поняли, что скоро будет новый аэропорт, Ротшильд сказал: “Зачем мне это надо? Забирайте обратно”.

Новый инвестор и его связь с Шором и Плахотнюком

Через несколько часов после того, как стало известно, что Ротшильд отказался от своих планов в отношении Международного аэропорта Кишинева, в прессе появилась информация о том, что есть новый владелец компании “Avia-Invest” – Андрей Гончаренко. По словам президента, этот предприниматель “изначально был вместе с Шором в этой схеме”.

– То есть, это не передача другим, а возвращение обратно Шору. Второе: у этого инвестора большие проблемы с Россией, он подал документы на получение гражданства Молдовы при правлении ДПМ, но не успел, так как правительство поменялось, – добавил он.

“Договор аннулируем, аэропорт вернем в исключительную собственность государства”

Говоря о дальнейшей судьбе Международного аэропорта Кишинева, глава государства обозначил несколько четких вещей:

1. Для нас неважно, кто будет держателем этого права. Для нас принципиально, чтобы мы этот договор аннулировали. 2. Аэропорт остался собственностью государства. На все активы аэропорта наложен арест, чтобы они не начали продавать и ничего там не придумали. Поэтому они просто передают друг другу документ. 3. Никаких других фигурантов там нет. 4. На все эти вещи их подвигло то, что мы приняли решение о демонополизации. Уверен, что в ближайшие дни будет очень много критики именно в адрес открытия нового аэропорта. Их задача – оставить монополию на кишиневский аэропорт. Они зарабатывали безумные деньги на пассажирах. Да, часть они инвестировали в аэропорт, сделали ремонт, но за счет нас, пассажиров, а не за счет инвесторов. Лучше было бы сейчас просто посчитать, сколько это денег, и дать по акции каждому человеку, который вылетел из Кишинева. 5. Для нас это принципиальный вопрос, и мы будем возвращать аэропорт в ведение государства через суд. Мы должны сейчас выдернуть всех, кто занимался той приватизацией. Уверен, прокурор этим займется. Бывшее правительство вроде этим занялось, но после договора с Ротшильдом “спустило по тормозам”. Санду всё приостановила. Когда речь зашла об открытии нового аэропорта – они сразу “в кусты”. Разберемся мы с ними, никуда они не денутся.