Растопил печь и уехал: в частном доме вспыхнул крупный пожар (ВИДЕО)

0

Горящую крышу на улице Горького в селе Малаешты обнаружили курсанты и участковый инспектор. Правоохранители не остались в стороне. Людей в доме не было, сотрудники милиции принялись спасать имущество. Вместе с мебелью они вынесли на улицу 3 газовых баллона.

К месту происшествия были направлены пожарные Григориополя и Тирасполя. Совместными усилиями они локализовали пламя и спасли основную часть дома. В результате ЧП сгорело 32 кв. м. кровли, передаёт пресс-служба МВД Приднестровья.

Оказалось, при эксплуатации печи 59-летний хозяин нарушил правила пожарной безопасности. Мужчина растопил печь, а через время уехал и оставил её без присмотра.

Другие обстоятельства случившегося выясняются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.