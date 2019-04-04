Растёт везде! Куда посадить огурцы без ущерба для урожая?

0

Чтобы получить богатый урожай огурцов, нужно в принципе не так уж много: плодородная почва, регулярный полив и хорошее освещение, которое, впрочем, может перемежаться с небольшим затенением.

Комнатная культура

В доме огурцы можно выращивать как в летний период, так и зимой. Плети следует также подвязывать, боковые побеги укорачивать (оставляя 1–2 листа), каждые 10 дней подкармливать комплексным удобрением.

Поверхность почвы полезно замульчировать скошенной травой или листьями, чтобы предотвратить интенсивное испарение. А если вы живёте на 10-м этаже или выше и при этом выращиваете пчелоопыляемый сорт, то ждать опылителей бесполезно. В этом случае вооружитесь ватной палочкой или беличьей кисточкой и самостоятельно перенесите пыльцу с мужских цветков на женские.

Если нет специальных фитоламп, то следует использовать хотя бы обычные лампы дневного света. Причём их нужно размещать вдоль стебля, то есть или устанавливайте лампу вертикально, или, наоборот, стебель направляйте горизонтально.

Для получения урожая в комнатных условиях лучше всего использовать партенокарпические сорта. Проблема зимнего культивирования – холодные подоконники. Возле окна температура будет ниже, чем в глубине дома. Охлаждение корней огурцу-теплолюбу очень не нравится, а при существенном понижении температуры корневая система и вовсе может погибнуть. Поэтому рядом с горшком положите термометр. Если столбик снижается до 15 градусов, то поставьте горшок в деревянный ящик, а ящик – на подставку высотой не менее 10 см, чтобы холодный воздух от окна проходил мимо. Для полива используйте только тёплую воду (около 30 градусов). В особенно холодные дни и вовсе убирайте растение на время с подоконника.

В теплице – в два срока

Многие огородники, наверное, сталкивались с такой проблемой: ждёшь-ждёшь урожая огурцов, радуешься первым зеленцам, а потом они… как нач­нут плодоносить! Куда только девать! Только щедро угостили всех друзей-знакомых – тут-то вожделенные огурчики и заканчиваются.

Чтобы урожай был более равномерным, растения можно высаживать не все сразу, а, например, в два приёма. Первую партию, как обычно, сразу же после окончания заморозков, вторую – через 25 или даже через 30 дней. Соответственно получаются два пика плодоношения, которые следуют один за другим. Кстати, вторую партию можно выращивать уже не через рассаду, а непосредственным посевом на грядку: 2–3 пророщенных семени в одну лунку. После появления всходов из них следует оставить одно – наиболее развитое растение.

Огуречный навес

Обычно способ «на навесе» используют при выращивании винограда. Наглядный пример – лоза растёт вокруг беседки, у которой решетчатая крыша. При этом стебли вьющегося растения лежат на решётке, а грозди винограда живописно свисают. То же самое, но в миниатюре можно устроить и на огуречной грядке. Собирать плоды очень удобно, они не будут соприкасаться с землёй, и, кроме того, посадки удобно рыхлить, поливать и полоть.

Решётку можно сделать из реек или прямых веток и закрепить её над грядкой на кольях на высоте 60–80 см. При необходимости эта решётка может служить каркасом для закрепления над посадками нетканого укрывного материала или плёнки.