Рассорившийся с приятелем бендерчанин решил проучить обидчика, украв его телефон

Ссора между двумя жителями Бендер разгорелась 20 августа в частном домовладении.

Как сообщает пресс-служба МВД Приднестровья, в финале ссоры 37-летний гость, ранее неоднократно судимый, отобрал у хозяина жилья мобильный телефон и скрылся. 55-летний потерпевший сообщил о произошедшем в милицию. Сотрудники патрульно-постовой службы задержали злоумышленника по “горячим” следам. Чужое имущество было изъято и возвращено владельцу.

Ещё одна кража произошла в результате ссоры между двумя несовершеннолетними жителями Дубоссар. 16-летний юноша остановил 10-летнего ребёнка на улице Пугачёва, несколько раз ударил его и отобрал деньги. Мальчик рассказал о случившемся взрослым. С просьбой найти обидчика они обратились к стражам правопорядка. Подозреваемого задержали 20 августа.

По обоим фактам ведутся разбирательства, рассматривается вопрос о возбуждении уголовных дел.