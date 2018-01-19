Рассмотрение дела Киртоакэ прервано на неделю

Инициатива исходила от судьи.

Заседание суда по делу отстраненного генпримара Кишинева Дорина Киртоакэ, которое должно было продолжиться сегодня, 19 января, однако было перенесено на 26 января, пишет realitatea.md.

По мнению самого подсудимого, это было делано для того, чтобы чтобы дать прокурору время для уточнений по обвинению.

– Сегодня еще раз были зачитаны обвинения, по которым мы высказали ряд замечаний. Таким образом, обвинению был дан срок для уточнения и более подробного объяснения по сформулированным обвинениям, – отметил он.

В свою очередь, прокурор Думитру Роду не прокомментировал пока это это заявление.

Дорин Киртоакэ был помещен под домашний арест с мая 2017 года по делу о платных парковках. 10 ноября его выпустили под судебный контроль.