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Рассмотрение дела Киртоакэ начнется «с нуля» из-за перевода судьи

Рассмотрение дела Киртоакэ начнется «с нуля» из-за перевода судьи

Судья столичного суда Сильвия Гырбу, рассматривавшая дело отстраненного генпримара Кишинева Дорина Киртоакэ, была переведена в Апелляционную палату Кишинева.

В связи с этим заседание суда, которое было назначено на сегодня, 2 октября, было отменено, а само дело и вовсе будет передано другому судье. В связи с этим рассмотрение его начнется «с нуля», пишет realitatea.md.

Напомним, примар муниципия Кишинев Дорин Киртоакэ был задержан 25 мая по делу о платных парковках. Его поместили под домашний арест, официально предъявив обвинение. Сам уже отстраненный градоначальник считает свое дело сугубо политическим, полагает, что в его отношении неприменим ни один закон, и угрожает обратиться в ЕСПЧ.

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