Расследование повышения цен на топливо может занять больше месяца

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Расследование, начатое Советом по конкуренции в связи с повышением цен на топливо, находится в самом разгаре и может занять более месяца.

16 мая Совет по конкуренции отреагировал на сложившуюся ситуацию, выразив обеспокоенность тем, что цены одновременно выросли сразу у нескольких компаний-импортёров нефтепродуктов, пишет ipn.md. Одновременное повышение цен вызвало сомнения в том, что импортёры действовали независимо, в связи с чем было начато расследование относительно картельного сговора.

Напомним, что неделю назад многие автозаправочные станции установили более высокие цены на топливо. Бензин подорожал на 1 лей и 10 банов, а дизельное топливо – на 85 банов.