“Расскажем людям об этих “хамелеончиках”: Пропрезидентская ПСРМ готовится к протестам в каждом городе страны

Об этом в рамках спецвыпуска на телеканале “НТВ-Молдова” заявил президент Игорь Додон.

– Мы намерены в ближайшие недели запустить процедуру праймериз. В каждом округе и городе мы проведем большой сход граждан. Не исключаю, что в каждом городе в сентябре-октябре будут протесты ПСРМ, на которых мы четко объясним гражданам, кто есть кто, чтобы люди понимали, что эти “хамелеончики”, которые до сих пор были зелеными, а теперь вдруг стали желтыми, в одной “корзине”, – сказал он, имея в виду Майю Санду и других представителей так называемой правой оппозиции.

Глава государства также раскритиковал пламенные речи некоторых из них – например, требование о повышении зарплат учителям.

– Ребята, а где вы были? 4-5 лет назад вы отвечали именно за этот сектор. Вы закрывали школы, но не повышали зарплаты учителям. Или другие умные, которые говорят, что хотят бороться с коррупцией. А когда твой нанаш занимался бизнесом с Плахотнюком в “Виктория банк”, где вы были? Или только после того, как один “кинул” другого и отнял акции, вы начали быть такими справедливыми? Мы все это напомним людям, – добавил он.