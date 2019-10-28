Расширение работы «Яндекс» в Молдове обсудил Додон на встрече с группой топ-менеджеров этой компании (ФОТО, ВИДЕО)

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Президент Молдовы Игорь Додон провел рабочую встречу с группой топ-менеджеров компании «Яндекс», которые прибыли в нашу страну. На встрече присутствовал региональный директор сервиса «Яндекс.Такси» в СНГ и EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка) Арам Саргсян, директор по связям с государственными органами на международных рынках «Яндекс.Такси» Александр Высоцкий и директор по развитию бизнеса на ключевых рынках Иван Запольский.

Представители компании рассказали о своих проектах в Республике Молдова. Игорь Додон со своей стороны приветствовал намерение компании «Яндекс» расширять работу в нашей стране в контексте углубления экономических связей с Российской Федерацией и привлечения инвесторов. Отдельной темой встречи стали наработки «Яндекса» в сфере интеллектуального общественного транспорта и собственные технологии «Яндекс.Такси», которые позволяют значительно повысить безопасность перевозок.

– Делегация «Яндекс» представила проект по проверке водительских удостоверений, что предполагает создание распределенной системы для стран Евразийского союза и его партнеров, включая Молдову, которая получила статус наблюдателя при ЕАЭС в 2018 году. В «Яндекс.Такси» считают, что такая проверка может быть полезна не только для такси, но и для найма профессиональных водителей на работу в любой сфере на всем пространстве ЕАЭС, – отметил Игорь Додон на своей странице в социальной сети по итогам проведённой встречи.

Российские гости выразили признательность руководству Республики Молдова за внимание к вопросам развития передовых технологий и подтвердили готовность помогать нашей стране своими знаниями и опытом. Встреча стала продолжением диалога, начатого компанией «Яндекс» с органами государственной власти Молдовы в рамках сентябрьского заседания Молдавско-российской межправительственной комиссии в Кишиневе.

Стоит отметить, что «Яндекс.Такси» работает в Кишинёве с 25 июля 2017 года. Каждый месяц сервисом в городе пользуются порядка 100 тысяч человек. Помимо Молдовы, «Яндекс.Такси» доступно в 16 странах Европы, Средней Азии, Ближнего Востока и Африки.