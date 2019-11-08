Изъяты тысячи файлов с детской порнографией: подозреваемым грозит 3 года тюрьмы

Изъяты тысячи файлов с детской порнографией: подозреваемым грозит 3 года тюрьмы

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) пресекла попытку распространения более 5 200 файлов с фотографиями и видео, взятыми из Интернета, которые воспроизводят сцены сексуального насилия с участием детей.

Так, в период с сентября по октябрь было проведено 6 обысков по уголовным делам о распространении изображений с детьми, фигурировавшими в действиях сексуального характера. В результате обысков, проведённых под руководством прокуроров, были обнаружены мобильные телефоны, носители информации, системные блоки, ноутбуки и планшеты, имеющие отношение к делу.

Все изъятые предметы были отправлены экспертизу. В случае обвинительного приговора подозреваемым грозит тюремный срок от 1 до 3 лет.

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