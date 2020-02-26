Распоряжения генпримара: установить камеры наблюдения во всех парках, а зоны отдыха перевести в ведение претур секторов Кишинева (ФОТО)

Распоряжения генпримара: установить камеры наблюдения во всех парках, а зоны отдыха перевести в ведение претур секторов Кишинева (ФОТО)

В примарии Кишинева сегодня были обсуждены инфраструктурные проекты, которые должны быть реализованы на всей территории Кишинева в самое ближайшее время. Речь идет о парках, зеленых зонах, ремонте тротуаров, скверов и фонтанов, установлении освещения, а также о восстановлении участков дорог. 

Примары секторов, а также ответственные управления представили проекты и обозначили сроки их исполнения.

– Потребовал в обязательном порядке установить камеры видеонаблюдения во всех восстановленных парках, а также разместить объявления с призывом сохранять чистоту и с указанием санкций, которые последуют за выброс мусора или за уничтожение муниципального имущества. Также распорядился, чтобы зоны отдыха в парках, скверах, на пешеходных аллеях и во дворах перешли в ведение претур секторов. В настоящее время эти места находятся в подчинении некоторых управлений, и их плохо администрируют. В особенности это касается уборки данных территорий, их оснащении и городской мобильности, – отметил Ион Чебан на своей странице в соцсети. 

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