Распоряжение генпримара: незаконные постройки и рекламные панно в Кишиневе будут снесены (ФОТО)

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Генеральный примар Кишинева Ион Чебан подписал два распоряжения и попросил претуры секторов провести инвентаризацию всех построек в столице, на которые отсутствуют разрешительные документы. Также он попросил Главное управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений взять на контроль рекламные панно в городе.

– Данные меры направлены на прекращение незаконного строительства и получение перечня рекламных устройств, установленных без разрешения муниципальных властей, – отметил Ион Чебан

После констатации незаконности возведения данных зданий на земельных участках, находящихся в государственной собственности, и несанкционированности размещения рекламных панно, претурам надлежит инициировать снос этих объектов.