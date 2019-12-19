Распоряжение генпримара: незаконные постройки и рекламные панно в Кишиневе будут снесены (ФОТО)

Распоряжение генпримара: незаконные постройки и рекламные панно в Кишиневе будут снесены (ФОТО)

Генеральный примар Кишинева Ион Чебан подписал два распоряжения и попросил претуры секторов провести инвентаризацию всех построек в столице, на которые отсутствуют разрешительные документы. Также он попросил Главное управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений взять на контроль рекламные панно в городе.

– Данные меры направлены на прекращение незаконного строительства и получение перечня рекламных устройств, установленных без разрешения муниципальных властей, – отметил Ион Чебан

После констатации незаконности возведения данных зданий на земельных участках, находящихся в государственной собственности, и несанкционированности размещения рекламных панно, претурам надлежит инициировать снос этих объектов.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md