Расплата за безответственность

Об эпидемических вспышках кори на отдельных территориях РМ

Молдову накрыла вспышка кори. в этом году на начало сентября в стране зарегистрирован 281 случай заражения вирусом, подтверждённый лабораторно, Кроме того, зафиксировано более 20 случаев с подозрением на корь. Большая часть инфицированных – в Чадыр-Лунгском, Вулканештском, Унгенском и в Тараклийском районах.

В чём причина данной ситуации и грозит ли нам эпидемия? На эти и другие вопросы «АиФ в Молдове» отвечает доктор-хабилитат медицинских наук, профессор, главный научный сотрудник Национального агентства общественного здоровья Виктория Букова.

«Сувенир» из Украины

– Виктория Емельяновна, что послужило причиной повышенной заболеваемости корью в нашей стране, получившей статус элиминации (устранения) кори и краснухи в европейском регионе ВОЗ?

– Статус элиминации предусматривает отсутствие вторичной передачи инфекции в течение не менее года даже при завозе случаев извне. Это обеспечивается ранним выявлением заболевших и высокой иммунной прослойкой, создаваемой путём вакцинации. В Молдове ситуация в отношении кори ухудшается в результате импорта инфекции из соседних стран, а также из-за низкой бдительности медицинских работников и населения. В первой половине года зарегистрировано 37 случаев кори (до 1 августа 2018 года) в результате ввоза из Украины и Румынии. Но вторичного распространения кори не последовало.

Но, учитывая ситуацию в соседних странах, надо понимать: угроза завоза инфекции в Молдову постоянно существует. Так, в Румынии в течение 2017-2018 годов (до 03.08.18) насчитывалось 14 854 заболевших корью, из которых 59 – со смертельным исходом. На Украине в течение текущего года зарегистрировано 20 553 случая, 11 пациентов умерли. Наибольший процент заболевших корью в последнее время – во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Одесской, Винницкой и Киевской областях. Высокий уровень заболеваемости наблюдается и в других странах европейского региона ВОЗ (Франция, Грузия, Греция, Италия, Сербия и т. д.).

– Что же осложнило эпидемиологическую ситуацию в августе?

– Это множественные случаи кори, зарегистрированные среди детей, которые находились с 21 по 28 июля в самовольно организованном лагере отдыха религиозной направленности в селе Морений Ной Унгенского района. Там отсутствовали элементарные санитарные условия и медицинское наблюдение, детей принимали в лагерь без данных о вакцинации, что не допускается в законодательном порядке. В этот период там отдыхали 75 человек (45 детей и 30 взрослых) из Унгенского, Чадыр-Лунгского, Тараклийского, Комратского, Вулканештского районов и из Бельц.

Выявлен вероятный источник вспышки кори, связанный с лагерем, – девочка 13 лет из села Казаклия Чадыр-Лунгского района. Она с семьёй побывала в одном из сёл Болградского района Украины и вернулась домой уже с симптомами лихорадки и болью в горле. Но за медицинской помощью родители не обратились и отправили ребёнка в лагерь. Однако 25 июля из-за появления сыпи на лице и груди девочку отправили домой. А 4 августа было зафиксировано пять случаев с подозрением на корь в Чадыр-Лунгском районе у тех, кто отдыхал в вышеупомянутом лагере.

Под прицелом не привитые

– В чём причина победного шествия кори по Молдове?

– Есть такая шутка среди эпидемиологов: корь ликвидировать очень легко, достаточно лишь всем на планете провести 28 дней (максимальный инкубационный период) в своих домах, закрыв окна и двери, чтобы прервать распространение вируса и возможность его передачи незащищённым от инфекции лицам. Надёжным щитом против значительного числа инфекций, включая корь, является высокая иммунная прослойка – не менее 95%, создаваемая путём плановой вакцинации в рамках национальных программ иммунизации, реализуемых в большинстве стран мира. Других методов защиты не существует. Национальный календарь прививок нашей страны предусматривает три дозы вакцины против кори (в составе вакцины КПК – против кори, паротита и краснухи) – в возрасте 12 месяцев, 6-7 лет и 14-15 лет.

Охват первой прививкой в 2017 году составил лишь 87,1%, второй – 92,4% и третьей – 94,9%, что ниже, чем в предыдущие годы и недостаточно для поддержания устойчивого эпидемиологического благополучия. Это общие данные по стране, а в отдельных территориях охват первой дозой равен лишь 70%. Нужно сказать, что корь во время нынешней вспышки поражает в основном непривитых детей (по причине отказа родителей от вакцинации).

– А как же взрослые?

– Действительно, в отсутствие циркуляции вируса кори у них не было шансов приобрести естественный иммунитет. Но подавляющее большинство взрослых в прошлом вакцинированы. Если это и было давно, нужно учитывать, что у нашей защитной системы есть замечательное свойство – иммунологическая память. Даже через много лет после полного курса иммунизации при отсутствии определяемого уровня антител в крови, попадание возбудителя в организм стимулирует соответствующие клетки памяти, что приводит к моментальной выработке антител и нейтрализации вируса кори.

По вине «добреньких»

– Каково качество вакцин, используемых в стране?

– Вакцинные штаммы, технология производства вакцин, требования к их качеству едины для всех производителей, независимо от географии. Хочу подчеркнуть, что для иммунизации используют только вакцины от производителей, преквалифицированных ВОЗ, зарегистрированных в нашей стране после скрупулёзной инспекции всех документов и образцов. В последнее время вакцины приобретаются только через ЮНИСЕФ – ещё один контрольный орган. В Молдове в рамках единой европейской системы регистрируются все поствакцинальные проявления. Никаких тяжёлых осложнений или осложнений средней тяжести после прививок не выявлено. В стране обеспечено надёжное функционирование холодовой цепи для хранения и транспортировки вакцин, препараты вводятся только с помощью одноразовых самоблокирующихся шприцев. В нашей стране функционирует служба иммунизации, отвечающая самым высоким мировым стандартам.

Многочисленные экспертные оценки показывают, что в большинстве стран именно семейные врачи и врачи-специалисты являются самым авторитетным источником информации и доверия для населения, в том числе и по вопросам иммунизации. Но в Молдове некоторые врачи не только не занимают активную позицию сторонников иммунизации, но и тормозят её проведение, никак не аргументируя. Теоретически это явление, называемое кризисом доверия, можно понять: нет инфекционных заболеваний – зачем же прививать… Но нужно чётко понимать: заболеваемости нет только благодаря надёжному щиту высокой иммунной прослойки.

К сожалению, существуют и случаи фальсификации данных о прививках, когда «добренький» семейный врач вписывает в медицинскую документацию сведения о несделанных прививках, чтобы ребёнка приняли в детсад или в школу. Мягко говоря, это преступление. Среди заболевших корью есть такие случаи, и их можно установить с помощью лабораторных тестов. Обязательная вакцинация оправдана, а в некоторых странах даже используется система штрафов в случае отказа от вакцинации. Ведь речь идёт об эпидемиологической безопасности всего населения. Государственный надзор за инфекциями в экстренных ситуациях применяет ограничительные и даже принудительные меры – например карантин, профилактическое лечение, массовую иммунизацию и т. д. В таких случаях безопасность населения, интересы общества должны быть приоритетными по отношению к личным предпочтениям.

В ТЕМУ

Ощутимая вспышка

Более половины случаев кори – в Гагаузии. Местные власти давно были обеспокоены тем, что многие родители не разрешали вакцинировать детей. Только по Чадыр-Лунгскому району таких набралось 513, по Вулканештскому – 130. И когда появились первые заболевшие, стало понятно: вспышка будет существенной.

Были приняты жёсткие меры для её ликвидации. Так, проведён подворовой обход для выявления всех лиц с подозрением на корь и их дальнейшей госпитализации. Запрещены все культурно-массовые мероприятия. Проводилась разъяснительная работа с пасторами религиозных конфессий, чтобы убедить их в необходимости вакцинации. Только в августе в Чадыр-Лунгском районе вакцинированы 1059 детей, в том числе 150 «отказников» и 909 – плановых. Уже можно говорить о начале стабилизации ситуации.

Подготовила Татьяна Мигулина