Расплачивались фальшивыми деньгами: лидер преступной схемы задержан (ВИДЕО)

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Сегодня сотрудники Прокуратуры арестовали лидера преступной группировки, в которую входили несколько жителей Кантемира. Члены ОПГ пустили в оборот поддельные 200-леевые купюры на юге страны.

На их след удалось выйти благодаря сообщению водителя такси, с которым после поездки из Кишинёва в Кантемир расплатились банкнотами с признаками подделки. Правоохранители также вычислили пункты, где злоумышленники использовали для оплаты поддельные деньги: в основном, автозаправочные станции и магазины.

В результате специальных следственных мероприятий были выявлены трое подозреваемых в возрасте от 18 до 25 лет, которые ввели в оборот фальшивые деньги. 12 декабря под руководством Прокуратуры в их домах прошли обыски. В итоге на трое суток был задержан лидер преступной группы – 27-летний мужчина.

Правоохранителями было возбуждено уголовное дело за изготовление или введение в обращение фальшивых денежных знаков. Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.