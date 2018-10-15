Расписание поездов, следующих из Кишинева в Яссы и Одессу, изменится

Расписание поездов, следующих из Кишинева в Яссы и Одессу, изменится

Начиная с этой недели, поезд по маршруту Кишинев – Яссы будет ездить только по субботам и воскресеньям. Об этом сообщает пресс-служба “Железной дороги Молдовы”. 

ЖДМ будет следить за пассажиропотоком по этому маршруту, и в случае если он возрастет, периодичность рейсов будет увеличена. Поезд отправляется в 06.16 из Кишинева, а из Ясс в молдавскую столицу – в 17.42.

В то же время, начиная с сегодняшнего дня, поезд Кишинев – Одесса будет ездить три раза в неделю: по пятницам, субботам и воскресеньям вместо семи, как в летний период. Он отправляется из Кишинева в 06.57.

 

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