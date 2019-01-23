Распильный тандем

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О том, как правые партии лишают столицу недвижимости

Более 800 земельных участков было распилено либерально-демократическими силами в муниципальном совете Кишинёва под занавес мандата созыва 2015–2019 годов.

Успеть до выборов

Чем ближе к очередным выборам в местные органы власти, чем меньше времени остаётся местным избранникам разных созывов до окончания сроков их мандатов, тем активней идёт делёж муниципальной собственности. Под занавес мандатов некоторые политформирования активно начинают распиливать земельные участки между собой. Так было в 2003 году, когда за одну ночь было отчуждено около 600 участков, такая же схема повторилась при градоначальнике Дорине Киртоакэ в 2015-м. Аналогичный распил произошёл на заседании МСК в минувший четверг, 17 января. И сейчас, и четыре года назад было незаконно передано в частное пользование из собственности столицы по 800 участков. По предварительной оценке советников фракции ПСРМ в МСК, которая отказалась участвовать в этом наглом ограблении столицы и её жителей, на этот раз кишинёвской казне был нанесён ущерб примерно в 44 млн леев.

А распиливали земельные участки на заседании МСК местные избранники от фракций Либеральной, Народно-европейской, Демократической, Либерально-демократической партий и независимые советники. Накануне данного заседания МСК фракция социалистов провела брифинг, на котором объявила, что не будет участвовать в этом незаконном отъёме муниципальных земель, и призвала коллег от либерально-демократического большинства последовать их примеру. Однако оппоненты ПСРМ проигнорировали обращение.

Всё строят и строят!

В повестку скандального заседания мунсовета было включено около 200 проектов решений по сдаче в аренду или приватизации земельных участков. По словам советника Динария Кожокару, мэрия каждый раз придумывает разные схемы, по которым происходит хищение недвижимого имущества муниципия. Местный избранник сказал, что за сумму нанесённого ущерба в 44 млн леев можно было бы закупить 30 новых троллейбусов или более 20 автобусов, примерно 25 единиц спецтехники или установить по одной детской площадке в каждом дворе в Кишинёве.

Как выяснила «АиФ в Молдове», среди десятков проектов, одобренных либерально-демократическим тандемом в МСК на заседании 17 января, значится и передача одного из участков тротуара на проспекте Мирча чел Бэтрын под парковку для расположенного там торгового центра. Отдан под очередной жилой комплекс земельный участок на проспекте Дачия, 59 (от Ботанического сада до гипермаркета METRO). Среди решений, наносящих ущерб бюджету Кишинёва, – и выдача разрешения на строительство очередного объекта в парке Долина Роз.

– Ещё более вопиющим мы считаем одобрение проекта решения, предусматривающего строительство двух 35-этажных домов на улице Кантемира, 6, – возмущается Д. Кожокару. – Там и так уже пробки. Что будут делать жильцы, чем будут дышать, где парковаться?!

Пусть суд решит

Советник-социалист Александр Одинцов считает, что встреча распильщиков от 17 января – абсолютное повторение майского заседания МСК 2015 года, состоявшегося перед уходом предыдущего созыва горсовета. Тогда тоже с подачи либерально-демократического тандема было отчуждено более 800 участков.

По словам А. Одинцова, в списке одобренных распильщиками проектов – и разрешение на строительство многоэтажного дома на месте бывшего кинотеатра Gaudeamus, и возведение объекта в парке La izvor, и сдача в аренду под новостройки участков перед гостиницами Naţional и Cosmos, и поднятие жилого комплекса (без проведения слушаний и без разработанной транспортной развязки) примерно на 1800 квартир на бул. Дечебал, 59.

– Мы неоднократно говорим о том, что любое голосование должно приниматься на законных основаниях, быть в интересах горожан и способствовать развитию Кишинёва, – отметил А. Одинцов. – Но генеральный план и интересы кишинёвцев не учитываются.

Юристы фракции ПСРМ готовят иски в суд с требованием аннулировать все проекты решений, так как они незаконны. Также местные избранники обратились в Госканцелярию с просьбой внимательно проверить все эти проекты и аннулировать их как незаконные.

Анастасия Погодина