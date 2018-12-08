Раскрыта схема наркоторговли в столичных клубах: дилеры продавали запрещёнку тем, кто её потреблял на месте (ФОТО, ВИДЕО)

В результате следственных мероприятий были задержаны 4 человека в возрасте от 23 до 28 лет по подозрению в незаконном обороте наркотиков, производимом в ночных клубах.

По данным пресс-службы полиции, преступная группировка действовала по хорошо спланированной схеме, в которой каждый член выполнял свою роль, а наркотики передавались тем клиентам клубов, которые потребляли запрещёнку сразу после того, как получали её на руки. Задержание происходило в одном из ночных клубов столичного сектора Центр.

В ходе обысков в клубе было обнаружено большое количество наркотиков: таблетки экстази, пакетики с кокаином или амфетамином и MDMA. Ранее офицер под прикрытием произвёл закупку наркотического вещества, поэтому было установлено, что таблетки экстази продавались клиентам по цене от 350 до 500 леев.

В ходе операции, проводимой в клубе, 15 подозреваемых в употреблении наркотических веществ были направлены Республиканский наркологический диспансер. В результате обследования у 8 из них было подтверждено состояние наркотического опьянения. По данному делу были задержаны 4 человека, им грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

Органы правопорядка также проверяют версию возможного участия администрации и работников клуба в незаконном обороте наркотиков. В результате обысков в заведении был также обнаружен ряд экономико-финансовых нарушений, такие как: отсутствие документов, разрешающих деятельность, отсутствие документов о законном происхождении алкогольной продукции, денежные средства, не прошедшие кассовый аппарат, отсутствие документов на мебель и аудиотехнику. Кроме этого, был обнаружен аппарат, который производил двойной учёт, что является подозрением в уклонении от уплаты налогов.

Напомним, что две недели назад органы правопорядка провели подобную операцию в ночном клубе, в результате которой был выявлен факт незаконного оборота наркотиков и задержаны 7 человек, среди которых директор заведения и 3 его сотрудника.