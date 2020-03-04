Раскрыта преступная группировка, специализирующаяся на подделке документов и банковских махинациях (ВИДЕО)

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Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью совместно с сотрудниками полиции сектора Ботаника пресекли деятельность преступной группы, специализирующейся на подделке документов и краже личных данных для получения банковских кредитов посредством различных мошеннических схем.

Члены ОПГ в возрасте от 30 до 40 лет промышляли на всей территории республики. Они подкупали банковских работников, предоставлявших информацию, которая впоследствии использовалась для фальсификации данных и документов, а также для получения кредитов.

3 марта были проведены обыски в домах членов преступной группы: 3 обыска в Кишинёве и 1 – в районе Единцы. В итоге были изъяты мобильные телефоны, документы, поддельные платёжные сертификаты, SIM-карты, банковские карты и иные предметы, используемые в преступной деятельности.

На данный момент задержаны трое мужчин, возбуждено уголовное дело. В соответствии с законодательством виновным лицам грозит лишение свободы на срок от 7 до 10 лет с лишением права занимать определённые должности на срок до 5 лет.