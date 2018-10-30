Раскрыта деятельность преступной группировки, незаконно предоставлявшей болгарское гражданство жителям Молдовы

Раскрыта деятельность преступной группировки, незаконно предоставлявшей болгарское гражданство жителям Молдовы

По данным BBC News, болгарским властям удалось обнаружить сеть, которая занималась фальсификацией документов для незаконного получения болгарского гражданства лицами из стран, не входящих в ЕС, в частности, из Республики Молдова, Украины и Македонии. 

Полиция провела проверки в Госагентстве по делам болгар за границей, в ходе которых было арестовано более 20 человек, в том числе несколько гражданских служащих. За получение паспорта клиенты отдавали до 5700 евро, а за неделю из сети выходило около 30 ложных документов. Большинство поддельных документов поступало людям из стран, не входящих в ЕС, на территории которых есть болгарские общины (Молдова, Украина, Македония), пишет tvrmoldova.md.

Стоит отметить, что получение болгарского гражданства дает возможность беспрепятственно передвигаться по территории Европейского союза, а также устраиваться на работу.

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