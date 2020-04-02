Расчеты: Лечение тяжело больного коронавирусом обходится почти в 20 раз дороже, чем стоимость медполиса (ВИДЕО)

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Стоимость одного дня пребывания пациента с коронавирусом в медицинском учреждении варьирует от 2555 до 5300 леев. Как правило, госпитализация длится не менее двух недель, а это значит, что общая сумма может составить от 32000 леев до 78000 леев. Расчеты на брифинге для прессы представил президент Игорь Додон в качестве ответа тем, кто сомневается в необходимости приобретении медицинского полиса, который, к слову, стоит всего 4056 леев, или просто не хочет его покупать.



– Стоимость одного дня в стационаре – 2255 леев в день. В эту сумму входят уход, анализы, транспортировка пациента. Так, за 14 дней на каждого пациента с коронавирусом государство тратит около 32 000 леев. В интенсивной терапии стоимость составляет 5300 леев в сутки, а это более 78 000 леев за 14 дней. К примеру, первая пациентка, вернувшаяся из Италии, оставалась в интенсивной терапии почти 30 дней. Зачем я это говорю? Много дебатов по поводу того, нужно или нет покупать медполис. Хочу напомнить, что все граждане РМ, за исключением пенсионеров и несовершеннолетних, оплачивают полис. Трудоустроенные граждане ежемесячно платят налог, и чаще это суммарно больше стоимости полиса за 4 000 леев. Десятки тысяч людей годами выплачивали взносы за полис, но ни разу им не воспользовались. Нетрудоустроенные граждане должны покупать полис, в том числе жители Приднестровья. В этой связи еще раз хочу попросить: давайте уважать врачей, поможем им все вместе: и те, кто живет в Молдове, и те, кто приезжает, – пояснил президент.

Он также попросил некоторых политиков отозвать поданные ими в суд иски против правительства, призвав их проявить солидарность с врачами.

– Давайте все будем солидарны и поддержим медицинскую систему, потому что тогда, когда нам нужно – мы идем к врачу, который дал клятву нам помогать изо дня в день, и делает это, – сказал глава государства.

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