Ранила сожителя во время ссоры: женщине грозит тюремный срок

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Сообщение о том, что в одной из квартир в доме в Рыбнице скандалит пара, в милицию поступило 6 апреля. На место прибыли правоохранители и “скорая”.

Медицинская помощь понадобилась 22-летнему мужчине. В ходе ссоры 20-летняя сожительница схватила кухонный нож и вонзила предмет ему в ногу. Пострадавшего с резаной раной бедра госпитализировали, пишет mvdpmr.org.

По факту умышленного причинения вреда здоровью проводится проверка. Орудие преступления изъято. Нападавшей может грозить до трёх лет лишения свободы.

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