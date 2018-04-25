Раненый в Румынии молдаванин-фотограф обвинил сотрудников больницы в краже денег

Трое сотрудников уездной больницы Бистрица 24 апреля после обеда были задержаны, будучи подозреваемыми в краже внушительной суммы денег.

О краже сообщил фотограф с гражданством Молдовы и Украины Вадим Малоголовенко, 10 дней назад получивший 6 пуль от соотечественника. Мужчина заявил, что сотрудники больницы, в которой он лежал, выкрали у него 12 тысяч евро, пишет adevarul.ro.

По заявлению Малоголовенко инициировано расследование, были проведены обыски по месту работы подозреваемых, а также у них дома.

Напомним, уроженца Молдовы с шестью пулевыми ранениями в субботу ночью обнаружил житель села Чепарь, ехавший на тракторе. Истекающий кровью, грязный и смертельно напуганный мужчина внезапно появился в свете фар и попросил помощи.

Пострадавший, которым оказался фотограф из Одессы с двойным гражданством, заявил, что в него стрелял приятель, который теперь ищет его, чтобы расправиться окончательно, убить.

Накануне, 24 апреля, он был выписан из больницы. Журналистам он заявил, что намерен вернуться в Молдову.