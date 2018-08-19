Раненый при обрушении моста в Генуе молдаванин сообщил о своем самочувствии (ВИДЕО)

Раненый при обрушении моста в Генуе молдаванин сообщил о своем самочувствии (ВИДЕО)

Уроженец Молдовы Евгений Бабин, получивший травмы, но выживший в страшном инциденте в Италии, разместил на своей странице в соцсети видео из больницы, в которой сейчас проходит лечение.

Вместе с ним в больнице находится и его супруга, уроженка Украины Наталья. Как свидетельствует видео, Бабин лежит на больничной койке в шейном воротнике. Его супруга, находящаяся на соседней кровати, говорит, что уже чувствует себя лучше.

– Большое спасибо за мысли и сообщения, которые вы оставили. Санта-Мария – замечательный город, полный друзей, – подписал он видео.

В ответ молдаванину и его супруге поступило большое количество сообщений с пожеланиями скорейшего выздоровления.

Напомним, ранее стало известно, что мужчина с двойным гражданством, Румынии и Молдовы, погиб при обрушении моста. Он работал водителем фуры во французской компании, у него остались трое детей.

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