Ранее судимый молдаванин шантажировал гражданку Германии пикантными фото (ФОТО, ВИДЕО)

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43-летний житель Яловенского района был задержан сотрудниками прокуратуры по подозрению в шантаже. Ранее он был осуждён за совершение нескольких грабежей. Из тюрьмы, где он провёл 23 года, мужчина освободился в 2017 году.

5 марта была получена жалоба от 38-летней гражданки Германии. В документе говорилось, что её шантажировал гражданин Молдовы, с которым она познакомилась в социальных сетях.

Потерпевшая рассказала, что с февраля 2019 года общалась с подозреваемым через Интернет. Мужчина завоевал доверие женщины и выманил у неё несколько интимных фотографий. Впоследствии подозреваемый начал шантажировать потерпевшую и вымогать 600 евро, угрожая в случае отказа опубликовать в социальных сетях полученные фото. 4 марта потерпевшая отправила подозреваемому часть запрошенных денег посредством банковского перевода.

В результате проведённых расследований было установлено, что подозреваемый создал фиктивный профиль в одной из соцсетей. Мужчина входил в доверие женщин из различных государств, получал от них личные изображения, а впоследствии шантажировал жертв, получая деньги в обмен на обещание не распространять их частные снимки.

12 марта подозреваемый был задержан в Кишинёве. У него был изъят мобильный телефон, которым мужчина пользовался для управления созданным виртуальным профилем, а также денежные средства, полученные от жертв.

Задержанный полностью признал свою вину. В случае обвинительного приговора ему грозит лишение свободы на срок до 7 лет.