Ранее судимого тираспольчанина вновь задержали за кражу

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Хищение с территории кафе в Тирасполе было совершено днём 4 февраля. Воспользовавшись отсутствием свидетелей, преступник украл агрегат от пивной установки. Сумма материального ущерба устанавливается.

Оперативники столичного УВД задержали подозреваемого на следующий день. Им оказался ранее судимый 57-летний тираспольчанин, пишет mvdpmr.org. Мужчина успел сдать некоторые детали устройства в пункт приёма металлолома. Часть украденного была изъята по месту жительства задержанного.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.