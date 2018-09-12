Рак, инсульт, простуда

От чего защищает варенье?

Варенье – одна из главных сладостей на нашем столе. Сварить варенье не так сложно, зато можно обеспечить себя настоящим природным лекарством. Как сладкий продукт может помочь сохранить здоровье?

Представить свою жизнь без варенья многим довольно сложно. Эта сладость довольно широко используется – и как великолепный десерт, и как природное лекарство, и как средство профилактики. Как отмечают врачи, варенье способно работать даже как отличная профилактика тяжёлых и смертельно опасных заболеваний. О том, от чего может защищить сладкий продукт и в каких дозировках его следует использовать, чтобы не навредить себе, рассказала врач-иммунолог Анна Шуляева.

Природная защита

Варенье традиционно богато различными витаминами и микроэлементами. Причём в зависимости от вида продукта меняется и набор его полезных характеристик, а также заболеваний, с которыми он может бороться.

Например смородиновое варенье – кладезь витамина С, калия, железа и иных микроэлементов. Клубничное – отличный антиоксидант, который содержит противораковые и противоопухолевые компоненты. Малиновое варенье – природный аспирин, который также содержит кальций, железо, калий, клетчатку, способствует нормализации работы кишечника. Варенье из черники содержит марганец, витамины группы В, органические кислоты, витамины РР и другие. Это хорошее и полезное варенье.

Есть и различные специфические варианты десерта – например варенье из абрикоса. Оно повышает уровень гемоглобина, а значит улучшает работу сердца и помогает при сбоях в пищеварительной системе. Популярное сегодня варенье из хвойных также богато витамином С и отлично защищает от простуды – работает как любой другой фитопрепарат. Очень популярно из числа хвойных варенье из сосновых шишек. Оно не только высокоэффективно защищает от простуды, но и оказывает сосудистый эффект, т. к. содержит много витаминов группы В и прочих микроэлементов. Причём их содержание в нём настолько высоко, что его даже нередко рекомендуют людям, которые перенесли инсульт.

Ещё есть варенье из одуванчиков. Это отличный продукт, в котором огромное количество полезных веществ: фосфор, калий, кальций, железо, марганец. При этом он оздоравливающе действует буквально на все системы организма: тонизирует нервную систему, нормализует аппетит, способствует укреплению суставов, оказывает антиоксидантное действие, имеет слабительный эффект и защищает сосуды.

Варёное или сырое

Также нередко встаёт вопрос о виде заготовки. Варенье делится на несколько видов: сваренное по всем канонам, варенье-пятиминутка, сырое (его ещё называют холодным). Нельзя сказать, какое из них полезнее – все они одинаково хороши. Но надо понимать, что при варке некоторые полезные вещества могут разрушаться. При этом сахар лучше растворяется в сваренном продукте, нежели в холодном.

Есть у холодного варенья и ещё один нюанс – его нельзя долго хранить. Срок его годности 3-6 месяцев при хранении в холодильнике. В остальном польза продукта будет равной по всем пунктам.

Есть ли вред?

По сути, вреда у варенья не так много. Как правило, первое, что может быть, – это аллергическая реакция. Она проявляется стандартно: покраснение кожи, зуд, чихание, слезотечение и т. д. Также вареньем не стоит увлекаться людям с сахарным диабетом, ведь по сути варенье – это 50% сахара, который в такой ситуации крайне вреден.

Также варенье не может входить в рацион человека, который страдает ожирением. Это быстрый углевод, который при похудении опасен и не нужен. Во всём остальном варенье вреда не имеет.

Сколько есть

Естественно, даже самый полезный продукт может причинить вред здоровью человека, если употребляется без меры. Нельзя съесть банку варенья за один присест. Считается, что оптимальной дозой сладкого лакомства на сутки для взрослого человека является 100 г продукта.

Например, можно сделать чай с листьями малины, добавить в него 2-3 ложки варенья из малины и целый день его пить. Если же хочется есть варенье ложками, то стоит распределить его на весь день: 100 г рекомендуемой дозы поделить на день по 5 г в ложке.

Что касается детей, то им также варенье есть можно и нужно, но тоже без фанатизма. Тут ещё более актуален вопрос дозировки. Детям от года уже можно давать десерт не больше 1 ст. л. в сутки. А с года до трёх лет дозировку можно увеличить до 50 г в день.

Анна Шатохина

ЛЫКО В СТРОКУ

Нитраты: где именно в овощах скапливаются ненужные организму кислоты?

Главный страх потребителей на рынке овощей и фруктов – купить продукцию с нитратами. Особенно сейчас, когда урожай собран и фермеры стараются распродать всё.

Самые опасные – листовые овощи?

Давайте разберёмся, что такое нитраты и так ли они страшны. Это соли азотной кислоты, которые присутствуют во всех живых организмах. Нитраты обеспечивают питание растений – без них они просто не будут развиваться. В организм человека нитраты поступают через воду, продукты растительного происхождения, а также с переработанной мясной продукцией, где они используются в качестве фиксатора окраски.

Однако мнение относительно опасности нитратов и нитритов для человека спорное. И хотя этот вопрос изучается уже более 50 лет, мировое научное сообщество всё ещё не пришло к консенсусу.

Тем не менее во всех странах мира действуют предельно допустимые концентрации потребления нитратов, чтобы минимизировать потенциальные риски для здоровья. Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), безопасная суточная доза нитратов определяется в размере до 5 мг на 1 кг массы тела человека.

Высоким содержанием нитратов отличаются листовые овощи и некоторые корнеплоды – салаты, молодая капуста, зелень, свекольная ботва, редис, свёкла. Средним – огурцы, молодая морковь, поздняя белокочанная капуста, зелёный лук. Низким – томаты, горох стручковый, перец, чеснок, картофель, морковь.

В листовых овощах нитраты накапливаются в стеблях, корневой системе и в прожилках. Поэтому зелень лучше употреблять без стеблей, а у капусты удалять кочерыжку. В моркови большая часть нитратов накапливается в сердцевине, в огурцах и редисе – в кожуре, в кабачках и баклажанах – в области плодоножки, в свёкле – с двух сторон.

Меньше – здоровее

По внешнему виду определить высокое содержание нитратов практически невозможно. Это можно сделать только специальным прибором либо в лабораторных условиях.

Поэтому выбирайте полностью зрелые плоды. Косвенным свидетельством повышенного содержания нитратов может являться непривычно большой размер овощей. Скорее всего, этот продукт накопил избыток солей в процессе роста.

Повышенным содержанием нитратов отличаются тепличные овощи. Это связано с недостатком естественного света. Поэтому, если есть возможность, отдавайте предпочтение плодам, выращенным в открытом грунте.

КСТАТИ

Как не отравиться нитратами

Тщательно очищайте, мойте и просушивайте овощи и фрукты.

Листовые овощи вымачивайте (салаты, зелень, капуста).

Употребляйте овощи в варёном виде – при варке многие культуры теряют большинство накопленных нитратов. При этом рекомендуется тепловая обработка без крышки. Только не переборщите: длительная тепловая обработка лишает овощи и фрукты витаминов и других полезных веществ.

Отдавайте предпочтение сезонным овощам и фруктам, типичным для вашего региона. Такие культуры накапливают нитраты менее интенсивно.

Пейте свежевыжатые соки из овощей и фруктов сразу же после приготовления: при их хранении нитраты переходят в нитриты.