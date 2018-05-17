РАДУжные проценты

Как избирателей пытаются ввести в заблуждение

В воскресенье, 20 мая, в Кишинёве и в Бельцах пройдут выборы мэров. Нешуточная борьба ожидается за кресло мэра муниципия Кишинёв. В числе лидеров – Ион Чебан, Сильвия Раду и Андрей Нэстасе.

Ненавязчивое зомбирование

Эксперты прогнозируют два варианта пар кандидатов, у которых есть наибольшие шансы выйти во второй тур выборов мэра, и в обоих однозначно будет депутат от Партии социалистов РМ Ион Чебан. В первом случае его оппонентом может стать негласно поддерживаемая Демпартией Сильвия Раду, а во втором – кандидат от Платформы «Достоинство и правда» – Партии «Действие и солидарность» – ЛДПМ Андрей Нэстасе. Но всё же большинство аналитиков делают ставку на выход во второй тур пары оппонентов Чебан – Раду.

Если проанализировать данные опросов, проведённых в последнее время авторизованными организациями, приближёнными к правящей власти, то видно, как народ аккуратно пытаются настроить на мысль, что выборы выиграет не кто иной, как выдающая себя за независимого кандидата, а на самом деле активно поддерживаемая ДПМ Сильвия Раду. И в глаза ещё бросается то, как буквально за месяц якобы вырос рейтинг кандидата, который даже одного процента не набрал на президентских выборах.

Отдельный разговор об оглашённых 7 мая результатах какого-то закрытого опроса, проведённого по заказу «одной из партий». По результатам этого анкетирования респондентов, выясняется, что наибольшее количество голосов (38,3%) избиратели отдали бы за… Сильвию Раду. Авторы опроса настолько увлеклись, что кандидату от социалистов решили дать всего лишь 23,6% голосов. Наверное, чтобы показать, как без наглядной предвыборной рекламы, только за счёт уличных бесед, чаепитий и объятий с небольшими кучками граждан Сильвия Раду вырвалась почти на 15 процентных пунктов вперёд от явного фаворита предвыборной гонки.

В последнем опросе, проведённом Центром социологических исследований Молдовы, эксперты решили несколько выправить статистику, чтобы не было такого спринтерского отрыва Сильвии Раду от Иона Чебана. Так, кандидату демократов в первом туре дали 31,7%, а претенденту от социалистов – 31%. Во втором туре разрыв между соперниками прогнозируют в 4% (52 и 48%) – в пользу ставленницы ДПМ.

Админресурс в помощь

Политический аналитик Сергей Манастырлы говорит, что за Сильвией Раду стоит ДПМ. Именно при её поддержке строится кампания с использованием так называемого эффекта присоединения – это когда сторонники одного из кандидатов пытаются убедить ещё не определившихся с выбором избирателей, что все их соседи, друзья, знакомые, обыватели готовы поддержать именно этого претендента. И если сомневающиеся не хотят быть среди проигравших, нужно голосовать вместе со всеми.

– Кампания Сильвии Раду строится именно в этом ключе, поэтому они отказались от визуальной рекламы, – говорит С. Манастырлы. – Они стараются максимально использовать «эффект присоединения». Другое дело, что рисуемая демократами картинка отличается от реальности. Далеко не все избиратели поддерживают Сильвию Раду. Её полевая кампания довольно слабая. Однако наибольшую эффективность кандидату принесёт использование Демпартией административного ресурса на выборах, непосредственно в день голосования, когда бюджетников заставят голосовать за их кандидата, угрожая различными репрессивными мерами. А то, что рисуется в закрытых опросах, – это мечты покровителей Сильвии Раду от Демпартии.

Эксперты не отрицают, что, по сравнению с президентскими выборами, рейтинг Сильвии Раду вырос. А произошло это из-за того, что за пять месяцев пребывания в должности врио мэра она достигла некоторых успехов за счёт активной поддержки центральных властей, правящей партии, использования административного ресурса. Но вместе с тем очевидно, что С. Раду не сделала ничего такого, чего бы не сделал другой толковый управленец на этом месте. Тем более что после Дорина Киртоакэ любой мэр покажется гением организационной работы.

Анастасия Погодина