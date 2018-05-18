Раду продолжает нагло присваивать себе заслуги других (ФОТО)

Раду продолжает нагло присваивать себе заслуги других (ФОТО)

Так называемый независимый кандидат, на деле активно поддерживаемая Демократической партией, бессовестно лжёт жителям муниципия.

Так, сегодня на своей странице в социальной сети Сильвия Раду с помпой сообщила, что запуск в Кишиневе первого электробуса является результатом ее личных договорённостей с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Однако на самом деле соответствующей договорённости в начале апреля достиг кандидат Партии социалистов Ион Чебан, который во время визита в Минск посетил предприятие «Белкоммунмаш», производящее данные электробусы.

Отметим, что это не первый раз, когда Раду присваивает себе заслуги других. Ранее она представляла собственными достижениями решения, которые были приняты Муниципальным советом ещё в прошлом году и на которые были выделены деньги из бюджета муниципия.

В то же время на протяжении всей кампании Раду избегала участия в телевизионных дебатах с Ионом Чебаном, а также с другими конкурентами, по всей видимости, испугавшись возможных неудобных вопросов в свой адрес.

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