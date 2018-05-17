Раду опять побоялась прийти на дебаты с Чебаном

Раду опять побоялась прийти на дебаты с Чебаном

Так называемый независимый кандидат, на деле активно поддерживаемая демократами, снова не пришла на телевизионные дебаты с кандидатом Партии социалистов на должность генерального примара Кишинева Ионом Чебаном. 

Очевидно, что Сильвия Раду боится встречаться лицом к лицу с самым сильным участником предвыборной кампании, который, согласно последнему опросу общественного мнения, опережает ее как минимум на 10%. Стоит отметить также, что Раду участвовала в дебатах лишь один раз – в самом начале кампании, но с другими конкурентами. Позднее свое отсутствие она мотивировала плохим состоянием дорог или просто нежеланием общаться со своими соперниками. Отказала Раду и в возможности граждан лицезреть ее на экранах и услышать ответы на насущные вопросы, а также предлагаемые ею решения для накопившихся в городе проблем.

Ион Чебан, тем временем, как и обещал, в том числе письменно, подписав предложенное гражданским обществом обязательство, принимал участие во всех дебатах, которые имели место. Напомним, выборы генерального примара Кишинева пройдут 20 мая.

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