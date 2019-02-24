Раду Мудряк: За экономическое развитие и политическую стабильность в Молдове (ВИДЕО)

Раду Мудряк: За экономическое развитие и политическую стабильность в Молдове (ВИДЕО)

Кандидат Партии социалистов по одномандатному округу №27 (Буюканы) Раду Мудряк проголосовал на своём избирательном участке. Социалист пришёл на выборы вместе с семьёй.

Как отметил Раду Мудряк, он проголосовал за экономическое развитие Республики Молдова, а также за политическую стабильность, которая заключается в мире в стране и лучшем будущем для молодёжи Молдовы.

– Рассчитываем на то, что выборы, во-первых, будут справедливыми. А, во-вторых, на то, что выиграют лучшие, – подчеркнул кандидат в депутаты от ПСРМ.

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