Раду Мудряк – кандидат ПСРМ в депутаты по одномандатному округу №27 (ФОТО, ВИДЕО)

Раду Мудряк – кандидат ПСРМ в депутаты по одномандатному округу №27 (ФОТО, ВИДЕО)

Еще одна кандидатура – депутата парламента, председателя территориальной организации ПСРМ Раду Мудряка – была поддержана сегодня участниками митинга протеста против девятилетнего грабительского правления евроунионистской власти, который прошел в Кишиневе.

Раду Мудряк будет баллотироваться в депутаты по одномандатному округу N 27 (Буюканы).

– Активный член партии, признанный специалист в сельском хозяйстве, обладающий огромным опытом, уверена, что он внесет свою лепту в достижения нашей команды, – отметила председатель ПСРМ Зинаида Гречаный. 

Напомним, выборы в парламент страны пройдут 24 февраля 2019 года.

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