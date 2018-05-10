Раду дважды испугалась дебатов с Чебаном

Так называемый независимый кандидат на должность генерального примара, на самом деле активно поддерживаемая демократами, дважды не пришла на дебаты с лидирующим, согласно опросам, кандидатом Партии социалистов Ионом Чебаном.

Так, Сильвия Раду не явилась на вчерашние телевизионные дебаты, проведенные общественным телеканалом “Молдова-1”, и пропустила сегодняшние радиодебаты с Ионом Чебаном на общественной радиостанции. Причина ее отсутствия остается неизвестной, однако, можно предположить, что Раду боится прямых встреч со своим главным конкурентом. Кроме того, во время вчерашних дебатов на ПВНС проходил концерт демократов, посвященный Дню Европы.

Стоит отметить, что на сегодняшние дебаты не пришла также кандидат на пост генерального примара Кишинева от партии “Шор” Регина Апостолова.

Тем временем ранее Ион Чебан заявлял, что будет участвовать во всех дебатах, так как ему нечего скрывать от граждан, и подписал соответствующее обязательство, предложенное гражданским обществом. В то же время заявляющая о своей открытости Сильвия Раду до сих пор свою подпись под этими же документами не поставила.