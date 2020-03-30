Радостная новость! В Молдове от коронавируса вылечились и были выписаны из больницы два ребенка

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Двое детей были выписаны сегодня из Детской инфекционной больницы. Коронавируса у них больше нет. Радостную новость на брифинге для прессы сообщила Виорика Думбрэвяну.

– Сегодня были выписаны первые два ребенка. Они здоровы, тесты дважды показали отрицательный результат, – сказала она, поблагодарив врачей за их огромный вклад.

Таким образом, общее число выздоровевших граждан от коронавируса в Молдове составляет на сегодняшний день 15 человек.

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