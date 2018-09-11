Радостная новость от синоптиков: Дожди отступают, в стране существенно потеплеет

Начиная с завтрашнего дня, 12 сентября, осадки в Молдове прекратятся. Дождей не будет до конца недели – в выходные они вновь могут пройти на севере республики.

Об этом свидетельствует прогноз Государственной гидрометеорологической службы. В то же время ожидается существенное потепление: днем температура воздуха составит от +25 до +29 градусов в различных районах страны. А в воскресенье столбики термометров не поднимутся выше +26.

Тем временем, ночи уже не станут по-летнему теплыми: синоптики прогнозируют от +10 до +14 градусов тепла.