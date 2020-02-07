Радостная новость для автовладельцев! В Молдове снизились цены на топливо

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Несколько АЗС афишировали более низкие цены на топливо. Бензин подешевел в среднем на 30 банов, а дизельное топливо и сжиженный газ – на 30-40 банов.

Цена за литр бензина-95 сегодня составляет 18,42-18,55 леев по сравнению с почти 18,80 леями днем ранее. Литр дизельного топлива стоит от 16,22 до 16,40 леев по сравнению с 16,70 леями, а сжиженный газ – от 10,45 до 10,55 по сравнению с 10,87 леями. Стоит отметить, что почти неделю назад цены на топливо снизились на 20-25 банов, пишет ipn.md.

В середине января бензин и дизтопливо подорожали в среднем на 70 банов, а сжиженного газа – на 1,2 лея. После объявленного повышения несколько депутатов заявили, что рост цен на топливо это „злоупотребление и антиконкурентное соглашение со стороны нефтяных компаний”. И это потому, что мировые цены на нефть снизились. Тема была рассмотрена и на уровне руководства страны, а несколько дней назад премьер-министр Ион Кику объявил, что максимальные цены на топливо снова будут устанавливаться Национальным агентством по регулированию в энергетике.