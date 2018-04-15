Радоница в Кишиневе: очередь на автобусы, нехватка парковочных мест и пробки (ФОТО)

Радоница в Кишиневе: очередь на автобусы, нехватка парковочных мест и пробки (ФОТО)

С самого утра на ряде улиц столицы воцарился полнейший хаос: их наводнили толпы людей и полчища машин.

Причиной этому – Радоница, на которую тысячи горожан отправились на кладбище “Дойна”. К кладбищу ходит специальный бесплатный транспорт, но желающих сесть на него оказалось настолько много, что к автобусам образовались целые очереди, пишет protv.md.

Тем, кто решил ехать на своем автомобиле, тоже приходится несладко. Так, первоначально необходимо доехать до кладбища по пробкам, а затем убедиться, что парковочных мест рядом с ним не осталось вовсе: по свидетельствам очевидцев, их не стало уже в 8.30 утра.

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