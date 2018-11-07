Ради трудоустройства во Франции молдаванин пошёл на преступление

Мужчина приобрёл фальшивое румынское удостоверение личности, заплатив соотечественнику 250 евро, чтобы легче трудоустроиться во Франции.

Преступные намерения 53-летнего гражданина Молдовы выявили румынские пограничники на КПП Албица, где мужчина проходил контроль. Инцидент был зафиксирован вчера, 6 ноября, приблизительно в 03.30.

По данным пресс-службы ведомства, на основании анализа рисков пограничники провели дополнительную проверку гражданина Молдовы. В ходе контроля в его личных вещах было обнаружено удостоверение личности, выданное румынскими властями. Проверка документа с помощью спецтехники выявила, что он является поддельным.

Нарушитель сообщил, что приобрел документ у незнакомого человека, заплатив за него 250 евро. Румынское удостоверение ему понадобилось для того, чтобы легче трудоустроиться во Франции.

Пограничная полиция продолжает расследовать этот случай.