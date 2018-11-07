Ради трудоустройства во Франции молдаванин пошёл на преступление

Ради трудоустройства во Франции молдаванин пошёл на преступление

Мужчина приобрёл фальшивое румынское удостоверение личности, заплатив соотечественнику 250 евро, чтобы легче трудоустроиться во Франции.

Преступные намерения 53-летнего гражданина Молдовы выявили румынские пограничники на КПП Албица, где мужчина проходил контроль. Инцидент был зафиксирован вчера, 6 ноября, приблизительно в 03.30.

По данным пресс-службы ведомства, на основании анализа рисков пограничники провели дополнительную проверку гражданина Молдовы. В ходе контроля в его личных вещах было обнаружено удостоверение личности, выданное румынскими властями. Проверка документа с помощью спецтехники выявила, что он является поддельным.

Нарушитель сообщил, что приобрел документ у незнакомого человека, заплатив за него 250 евро. Румынское удостоверение ему понадобилось для того, чтобы легче трудоустроиться во Франции.

Пограничная полиция продолжает расследовать этот случай.

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